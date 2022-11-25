Берлин, 25 ноября, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Акция экологических активистов из движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) на летном поле берлинского аэропорта имени Вилли Брандта помешала нормальному функционированию воздушной гавани, сообщило агентство DPA.

Alan Levine Аэропорт

Несколько протестующих приклеили себя к дорожному покрытию. Через час экоактивистов вывели с лётного поля и работа аэропорта возобновилась.

Представитель воздушной гавани рассказал журналистам, что протестующие заняли одну из второстепенных рулежных дорожек, которые отдалены от взлетно-посадочных полос.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в музее Барберини в немецком городе Потсдам (столица федеральной земли Бранденбург) представители Letzte Generation облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена».

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