Токио, 25 ноября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Эксперимент по выработке электроэнергии из снега начнут в декабре власти города Аомори, расположенного на севере главного японского острова Хонсю. Об этом сообщила 25 ноября газета Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Технологию разработал Токийский университет электрокоммуникаций, эксперимент будет проводиться совместно с компанией Forte. В ходе эксперимента снег, собранный на улицах, загрузят в бассейн, где будут находиться трубки с хладагентом. Из-за разницы температур хладагента между частью установки, которая будет охлаждаться снегом, и той, которая будет нагреваться солнцем, возникнет конвекционный поток хладагента. Поток будет вращать турбину, вырабатывая электроэнергию.

По расчётам учёных, эффективность такого способа выработки электричества может оказаться выше, чем при использовании солнечных панелей.

Эксперимент продлится до марта 2023 года. В будущем предполагается повысить эффективность данной технологии, используя для нагрева хладагента тепло горячих источников. Таким образом разница температур станет ощутимее и выработка энергии возрастёт.

Аналогичную технологию разрабатывает японская судоходная компания Mitsui O. S. K. Lines (MOL). Однако отличие в том, что для генерации энергии предполагается использовать океаническую воду с разной глубины. Специалисты отметили, что выработка энергии с помощью снега будет более эффективной, так как разница температур выше, чем в варианте с океанической водой.