Смоленский производитель спецтехники для уборки дорог получил банкротный иск

Смоленск, , 07:09 — REGNUM Крупный производитель спецтехники, в том числе предназначенной для уборки дорог и улиц, — ООО «Смоленские машины» получил иск о несостоятельности. Претензии налоговой службы арбитраж Смоленской области пока к производству не принял и дату рассмотрения обоснованности иска не назначил, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление от межрайонной инспекции ФНС №6 по Смоленской области подано в суд 18 ноября 2022 года. 22 ноября ответчик обратился с ходатайством об ознакомлении с материалами дела.

Свои претензии налоговый орган обосновал наличием крупной задолженности — 162 607 103,81 рубля.

В то же время 9 декабря 2022 года смоленский арбитраж планирует рассмотреть иск предприятия к той же районной инспекции ФНС РФ. В рамках дела оспаривается решение госоргана о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Решение было вынесено 24 марта 2022 года.

В едином госреестре юрлиц компания «Смоленские машины» зарегистрирована 26 октября 2006 года, относится к средним предприятиям. В ООО трудятся более 50 человек. Актив принадлежит Эллаиде Силаевой. По итогам 2021 года выручка компании составила 461,326 млн рублей, сократившись на 54% относительно 2020 года, чистый убыток за 2021 год был 49,2 млн рублей. Она была поставщиком более 20 госконтрактов на общую сумму свыше 300 млн рублей, поставляя коммунальную технику для уборки городских дорог, пескосолеразбрасывающее оборудование и комбинированные дорожные машины.

На сайте компании уточняется, что она производит также подметальные машины.