Турция заявила России о продолжении обстрелов курдов на севере Сирии
Министр обороны Турции заявил Шойгу, что Анкара продолжит обстрелы курдов на севере Сирии
Анкара,
25 ноября 2022, 06:56 — REGNUM Турецкие вооруженные силы продолжат отвечать на атаки со стороны курдских формирований, находящихся на севере Сирии, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщается на сайте турецкого военного ведомства.
Акар утверждает, что «приоритетом Анкары является постоянное предотвращение террористической угрозы». Турецкий министр также указал на необходимость соблюдения всех предыдущих договоренностей.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что проведение армией Турции наземной операции в Сирии приведет к усилению напряженности в регионе и повысит активность террористических группировок.
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История вопроса
До недавнего времени внешняя политика страны строилась на трех геополитических приоритетах: интеграция с Западом и стремление присоединиться к Европейскому союзу, активная работа на Ближнем Востоке через курдскую проблематику, членство в НАТО.
После попытки военного переворота в 2016 году, Анкара пересмотрела вектор внешней политики. Летом 2019 года в Турцию прибыла первая партия российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». США уже оценили эту сделку как недружественный шаг.
Геополитические амбиции Турции вписываются в концепцию Тюркского совета, официально основанного в 2009 году. Он предполагает объединить все тюркоязычные страны региона, вслед за уже вступившими государствами — Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Азербайджаном и самой Турцией.