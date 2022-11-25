Анкара, 25 ноября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Турецкие вооруженные силы продолжат отвечать на атаки со стороны курдских формирований, находящихся на севере Сирии, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщается на сайте турецкого военного ведомства.

Mil.ru Хулуси Акар

Акар утверждает, что «приоритетом Анкары является постоянное предотвращение террористической угрозы». Турецкий министр также указал на необходимость соблюдения всех предыдущих договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что проведение армией Турции наземной операции в Сирии приведет к усилению напряженности в регионе и повысит активность террористических группировок.