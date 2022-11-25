Злоумышленник застрелил главу бразильского города и ранил сотрудника администрации

Бразилиа, , 06:39 — REGNUM Мэр города Лажеаду-ду-Бугре в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии Роберту Масиэл душ Сантуш был убит на рабочем месте. Об этом 24 ноября сообщила газета Folha de S. Paulo.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительной информации, вооружённый злоумышленник ворвался в кабинет главы города около 11:00 по местному времени (19:00 мск) и открыл стрельбу по мэру и сотруднику городской администрации. Затем преступник скрылся в неизвестном направлении на автомобиле.

Мэр города Лажеаду-ду-Бугре скончался на месте, раненый сотрудник администрации был госпитализирован, о его состоянии не сообщается. Злоумышленник разыскивается.

Стоит отметить, что Роберту Масиэл душ Сантуш был переизбран на пост главы города Лажеаду-ду-Бугре в 2020 году. В 2019 году в этом же городе был застрелен глава местного управления здравоохранения. Нападавшего удалось задержать на месте преступления.