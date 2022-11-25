Бразилиа, 25 ноября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Мэр города Лажеаду-ду-Бугре в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии Роберту Масиэл душ Сантуш был убит на рабочем месте. Об этом 24 ноября сообщила газета Folha de S. Paulo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

По предварительной информации, вооружённый злоумышленник ворвался в кабинет главы города около 11:00 по местному времени (19:00 мск) и открыл стрельбу по мэру и сотруднику городской администрации. Затем преступник скрылся в неизвестном направлении на автомобиле.

Мэр города Лажеаду-ду-Бугре скончался на месте, раненый сотрудник администрации был госпитализирован, о его состоянии не сообщается. Злоумышленник разыскивается.

Стоит отметить, что Роберту Масиэл душ Сантуш был переизбран на пост главы города Лажеаду-ду-Бугре в 2020 году. В 2019 году в этом же городе был застрелен глава местного управления здравоохранения. Нападавшего удалось задержать на месте преступления.