Вице-президент Ганы объявил о планах использовать золото вместо долларов для закупки нефтепродуктов

Аккра, , 06:34 — REGNUM Правительство Ганы работает над новой политикой закупки нефтепродуктов за золото, а не за резервы в американских долларах, написал в социальных сетях ганский вице-президент Махамуду Бавумиа.

Флаг Ганы Pixabay.com

По его словам, такой шаг позволит решить проблему сокращения резервов иностранной валюты в стране, что ослабляет местную седи и увеличивает стоимость импортных товаров.

Гана является производителем сырой нефти, но ввозит нефтепродукты из-за рубежа после того, как в 2017 году прекратил работу единственный в республике нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент Ганы Нана Акуфо-Аддо отправил в отставку заместителя министра финансов страны Чарльза Аду Боахена, которого обвиняют в коррупции и неэффективном управлении экономикой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гане отправили в отставку заместителя министра финансов