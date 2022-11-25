Гана планирует покупать нефтепродукты за золото вместо долларов
Вице-президент Ганы объявил о планах использовать золото вместо долларов для закупки нефтепродуктов
Аккра,
25 ноября 2022, 06:34 — REGNUM Правительство Ганы работает над новой политикой закупки нефтепродуктов за золото, а не за резервы в американских долларах, написал в социальных сетях ганский вице-президент Махамуду Бавумиа.
По его словам, такой шаг позволит решить проблему сокращения резервов иностранной валюты в стране, что ослабляет местную седи и увеличивает стоимость импортных товаров.
Гана является производителем сырой нефти, но ввозит нефтепродукты из-за рубежа после того, как в 2017 году прекратил работу единственный в республике нефтеперерабатывающий завод.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент Ганы Нана Акуфо-Аддо отправил в отставку заместителя министра финансов страны Чарльза Аду Боахена, которого обвиняют в коррупции и неэффективном управлении экономикой.
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История вопроса
Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.