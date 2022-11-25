Аккра, 25 ноября, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Правительство Ганы работает над новой политикой закупки нефтепродуктов за золото, а не за резервы в американских долларах, написал в социальных сетях ганский вице-президент Махамуду Бавумиа.

Pixabay.com Флаг Ганы

По его словам, такой шаг позволит решить проблему сокращения резервов иностранной валюты в стране, что ослабляет местный седи и увеличивает стоимость импортных товаров.

Гана является производителем сырой нефти, но ввозит нефтепродукты из-за рубежа после того, как в 2017 году прекратил работу единственный в республике нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент Ганы Нана Акуфо-Аддо отправил в отставку заместителя министра финансов страны Чарльза Аду Боахена, которого обвиняют в коррупции и неэффективном управлении экономикой.