Гражданин, задержанный за «минирование» вокзала, объяснил свой поступок местью сотрудникам СБ

Владивосток, , 06:18 — REGNUM Молодой человек, руководствуясь чувством мести к сотрудникам службы безопасности (СБ) железнодорожного вокзала, сообщил о «минировании» одного из перронов. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ДФО.

Железнодорожный вокзал Владивостока © Николай Чеканов

Уточняется, что молодой человек сообщил о минировании первой посадочной платформы сотруднице службы безопасности вокзала. Женщина немедленно сообщила о подозрительном гражданине сотрудникам полиции, которые произвели задержание.

Эвакуация граждан на вокзале не проводилась, но кинологи со служебно-розыскной собакой тщательно осмотрели платформу, которую упомянул задержанный. Никаких взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было. Вокзал вернулся к штатному режиму работы.

Задержанный оказался безработным жителем Владивостока. 20-летний мужчина пояснил свой поступок местью сотрудникам службы безопасности вокзала, которые заставили его проходить через рамку металлодетектора. Выполняя установленные правила, молодой человек не успел проститься с уезжавшей девушкой и принял решение отомстить.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет, либо принудительных работ на тот же срок.

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