Село Светлогорье, Приморский край, 25 ноября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Приморском крае на Лермонтовском месторождении, которое разрабатывал ликвидируемый Лермонтовский горно-обогатительный комбинат, рассматривают возможность запуска инвестиционного проекта по восстановлению добычи вольфрама. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Давидюк.

Primorsky.ru «Лермонтовский ГОК»

«Решение о необходимости дальнейшей добычи вольфрамовых руд на месторождениях горно-обогатительного комбината будет приниматься Министерством промышленности и торговли Приморского края с учетом складывающейся конъюнктуры рынка сбыта данной продукции, — приводятся слова Давидюка в ответе на запрос ИА REGNUM. — На прошлой неделе на территории Лермонтовского ГОКа состоялись встречи с представителями ООО «Руссоль», которые провели анализ технической документации, осмотр залежей, производственных мощностей, оборудования и техники для изучения возможности реализации инвестиционного проекта по восстановлению добычи вольфрама Лермонтовского месторождения. Сейчас изучается возможность реализации данного проекта».

Владимир Давидюк отметил, что сегодня для продолжения производственной деятельности Лермонтовскому ГОКу необходимы вложения в размере 250 млн рублей, а также 400 млн рублей для погашения существующей кредиторской задолженности. А с 2024 года, если компания продолжила бы работу, добавились бы расходы по продлению лицензии и проведению геологоразведочных работ — порядка 1,5 млрд рублей. При этом чистый убыток ГОК за 2021 год был почти 158 млн рублей.

«Учитывая убыточность Лермонтовского ГОКа, накопленную задолженность, необходимость крупных финансовых вложений и невозможность финансирования ГОКа из средств «Примтеплоэнерго», так как эти расходы не могут быть включены в тариф теплоснабжающего предприятия, было принято решение о ликвидации предприятия», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о ликвидации ГОК принял собственник компании — краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго», назвав среди причин тяжёлое финансовое положение актива. На сегодня из 150 сотрудников ГОК 103 отправлены в простой. Идут ликвидационные мероприятия.

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