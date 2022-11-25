Добычу вольфрама на месторождении Лермонтовского ГОК могут восстановить
В Приморье на Лермонтовское месторождение вольфрама может зайти новый инвестор
Село Светлогорье, Приморский край, 25 ноября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Приморском крае на Лермонтовском месторождении, которое разрабатывал ликвидируемый Лермонтовский горно-обогатительный комбинат, рассматривают возможность запуска инвестиционного проекта по восстановлению добычи вольфрама. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Давидюк.
«Решение о необходимости дальнейшей добычи вольфрамовых руд на месторождениях горно-обогатительного комбината будет приниматься Министерством промышленности и торговли Приморского края с учетом складывающейся конъюнктуры рынка сбыта данной продукции, — приводятся слова Давидюка в ответе на запрос ИА REGNUM. — На прошлой неделе на территории Лермонтовского ГОКа состоялись встречи с представителями ООО «Руссоль», которые провели анализ технической документации, осмотр залежей, производственных мощностей, оборудования и техники для изучения возможности реализации инвестиционного проекта по восстановлению добычи вольфрама Лермонтовского месторождения. Сейчас изучается возможность реализации данного проекта».
Справка: ООО «Руссоль» учреждено в августе 2008 года, прописано в Оренбурге. Компания является одним из крупнейших производителей соли в России. Владелец — международная компания ООО «Руссоль Лимитед», созданная в конце июля 2022 года во Владивостоке. Ранее владельцем была кипрская компания.
Владимир Давидюк отметил, что сегодня для продолжения производственной деятельности Лермонтовскому ГОКу необходимы вложения в размере 250 млн рублей, а также 400 млн рублей для погашения существующей кредиторской задолженности. А с 2024 года, если компания продолжила бы работу, добавились бы расходы по продлению лицензии и проведению геологоразведочных работ — порядка 1,5 млрд рублей. При этом чистый убыток ГОК за 2021 год был почти 158 млн рублей.
«Учитывая убыточность Лермонтовского ГОКа, накопленную задолженность, необходимость крупных финансовых вложений и невозможность финансирования ГОКа из средств «Примтеплоэнерго», так как эти расходы не могут быть включены в тариф теплоснабжающего предприятия, было принято решение о ликвидации предприятия», — резюмировал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о ликвидации ГОК принял собственник компании — краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго», назвав среди причин тяжёлое финансовое положение актива. На сегодня из 150 сотрудников ГОК 103 отправлены в простой. Идут ликвидационные мероприятия.
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