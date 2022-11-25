Япония может создать ракеты с дальностью полета до 3 тысяч км
Mainichi Shimbun: Япония изучает вопрос о разработке ракет с дальностью полета до 3 тысяч км
Токио,
25 ноября 2022, 05:27 — REGNUM Власти Японии прорабатывают вопрос о разработке управляемых ракет дальностью полета до 3 тыс. км, а также о поэтапном размещении такого вооружения на территории страны, включая остров Хоккайдо. Об этом написала газета Mainichi Shimbun со ссылкой на свои источники.
Японские вооруженные силы в настоящее время оснащены ракетами, дальность пуска которых составляет чуть больше 100 км.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября стало известно, что Япония хочет закупить у США крылатые ракеты Tomahawk, дальность полёта которых достигает порядка 1,2 тыс. км.
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История вопроса
В конце апреля 2019 года официально было объявлено об отречении императора Акихито от престола в связи с состоянием здоровья и возрастом. Императору на тот момент было 85 лет.
Императором Японии стал наследный принц, старший сын Акихито - Нарухито. Церемония передачи символов власти новому императору прошла 1 мая 2019 года.
Не обходится политическая жизнь Японии без скандалов. В августе 2019 года власти префектуры Окинава подали иск против правительства в Токио, чтобы остановить работы по переносу авиабазы США «Футэнма». В феврале в ходе референдума более 70% избирателей проголосовали «против» переноса. Официальный Токио не учёл это голосование.