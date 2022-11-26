Токио, 25 ноября, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Власти Японии прорабатывают вопрос о разработке управляемых ракет дальностью полета до 3 тыс. км, а также о поэтапном размещении такого вооружения на территории страны, включая остров Хоккайдо. Об этом написала газета Mainichi Shimbun со ссылкой на свои источники.

(сс) geralt Ракета

Японские вооруженные силы в настоящее время оснащены ракетами, дальность пуска которых составляет чуть больше 100 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября стало известно, что Япония хочет закупить у США крылатые ракеты Tomahawk, дальность полёта которых достигает порядка 1,2 тыс. км.

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