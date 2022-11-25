В Приморье перед рабочими Лермонтовского ГОК погашен зарплатный долг за три месяца

Владивосток, , 07:04 — REGNUM Сотрудникам ликвидируемого по решению собственника Лермонтовского горно-обогатительного комбината (Приморский край) выплатили долги по заработной плате за три месяца и начали выплату задолженности за ноябрь 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Давидюк.

Лермонтовский ГОК Министерство промышленности и торговли Приморского края

«Уже произведена выплата заработной платы сотрудникам предприятия за август, сентябрь, октябрь, начаты выплаты за ноябрь. Частично погашена задолженность по налогам. После погашения задолженности по заработной плате и налогам планируется погашение кредиторской задолженности по электроэнергии», — приводятся слова Давидюка в ответе на запрос ИА REGNUM.

Давидюк также отметил, что из 150 оформленных в ООО «Лермонтовский ГОК» сотрудников 103 находятся в простое.

«Для дальнейшего их трудоустройства Центром занятости населения в г. Лесозаводск и Пожарском районе проведены выездные консультации. Сотрудникам предоставлена информация о вакансиях на рынке труда Пожарского муниципального района, — отмечает Давидюк. — Также предоставлена информация о помощи по выбору сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения, в том числе дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», выданы подробные инструкции о подаче заявления на сайте «Работа в России». Работникам ГОКа подобраны вакансии, проводятся консультации по составлению резюме, постановке на регистрационный учет в службу занятости. Сотрудники отделения Центра занятости населения знакомят каждого работника предприятия с подобранными для них вакансиями, проводят консультации. Предложены вакансии для работы вахтовым методом в АО «Байкало-Амурская горнорудная компания». Для работников, не присутствующих на встречах с представителями Центра занятости населения, информация о подобранных вакансиях в других организациях передана в отдел кадров предприятия. КГУП «Примтеплоэнерго» также планирует оказывать содействие по трудоустройству на территории Приморского края в случае согласия работников на переезд».

Напомним, ООО «Лермонтовский ГОК», которое является одним из шести действующих российских производителей вольфрамового концентрата, принадлежит краевому государственному предприятию «Примтеплоэнерго». Решение о ликвидации было принято в связи с тяжёлым финансовым положением ГОК, которое стало следствием накопленных долгов — 400 млн рублей, истощения запасов вольфрамовой руды на месторождениях и отсутствия рынков сбыта продукции.

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