Владивосток, 25 ноября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Сотрудникам ликвидируемого по решению собственника Лермонтовского горно-обогатительного комбината (Приморский край) выплатили долги по заработной плате за три месяца и начали выплату задолженности за ноябрь 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Давидюк.

Министерство промышленности и торговли Приморского края Лермонтовский ГОК

«Уже произведена выплата заработной платы сотрудникам предприятия за август, сентябрь, октябрь, начаты выплаты за ноябрь. Частично погашена задолженность по налогам. После погашения задолженности по заработной плате и налогам планируется погашение кредиторской задолженности по электроэнергии», — приводятся слова Давидюка в ответе на запрос ИА REGNUM.

Давидюк также отметил, что из 150 оформленных в ООО «Лермонтовский ГОК» сотрудников 103 находятся в простое.

«Для дальнейшего их трудоустройства Центром занятости населения в г. Лесозаводске и Пожарском районе проведены выездные консультации. Сотрудникам предоставлена информация о вакансиях на рынке труда Пожарского муниципального района, — отмечает Давидюк. — Также предоставлена информация о помощи по выбору сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения, в том числе дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», выданы подробные инструкции о подаче заявления на сайте «Работа в России». Работникам ГОКа подобраны вакансии, проводятся консультации по составлению резюме, постановке на регистрационный учет в службу занятости. Сотрудники отделения Центра занятости населения знакомят каждого работника предприятия с подобранными для них вакансиями, проводят консультации. Предложены вакансии для работы вахтовым методом в АО «Байкало-Амурская горнорудная компания». Для работников, не присутствующих на встречах с представителями Центра занятости населения, информация о подобранных вакансиях в других организациях передана в отдел кадров предприятия. КГУП «Примтеплоэнерго» также планирует оказывать содействие по трудоустройству на территории Приморского края в случае согласия работников на переезд».

Напомним, ООО «Лермонтовский ГОК», которое является одним из шести действующих российских производителей вольфрамового концентрата, принадлежит краевому государственному предприятию «Примтеплоэнерго». Решение о ликвидации было принято в связи с тяжёлым финансовым положением ГОК, которое стало следствием накопленных долгов — 400 млн рублей, истощения запасов вольфрамовой руды на месторождениях и отсутствия рынков сбыта продукции.

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