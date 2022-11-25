Беженцы из б. УССР жалуются на препоны со стороны британцев при поисках жилья и работы

Лондон, , 05:24 — REGNUM Жалобы на дискриминацию со стороны жителей Великобритании, отказывающих в жилье и работе, стали массово поступать от беженцев с территории б. УССР. Об этом 24 ноября сообщила радиостанция LBC.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Опрос, проведённый Управлением национальной статистики, наглядно показал, что около половины беженцев из б. УССР при переезде в Великобританию столкнулись с трудностями при попытках арендовать жильё. Местные власти предпринимали попытки уговорить принимающие семьи продлить срок пребывания беженцев сверх оговорённых программой шести месяцев, предлагая им повышенную финансовую поддержку. Однако принимающие стороны в большинстве своём отказались, пояснив, что «им нужен перерыв после лишений в течение последних месяцев».

Решающим фактором изменения отношения к беженцам стал рост стоимости жизни. Вице-председатель Сети районных советов Великобритании Бриджит Смит предположила также, что отказы предоставить жильё могут быть связаны с предстоящими рождественскими праздниками, на которые традиционно собираются все друзья и родственники.

«Если вы предоставляете место в своем доме для размещения людей на шесть месяцев, а обычно вся ваша семья приезжает на Рождество, занимая все кровати и пространство в вашем доме, то это просто усложняет решение продолжить (приём беженцев)», — пояснила Смит.

При этом беженцы рассказывают, что при попытках найти жильё самостоятельно, потенциальные арендодатели сразу сворачивают разговор, как только слышат упоминание о беженцах. Ситуацию не спасает даже наличие поручителей из числа британцев, у которых беженцы проживали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании, обещавшие оказаться помощь беженцам с территории б. УССР, не смогли в полной мере выполнить свои обязательства.

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