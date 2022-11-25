Лондон, 25 ноября, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Жалобы на дискриминацию со стороны жителей Великобритании, отказывающих в жилье и работе, стали массово поступать от беженцев с территории б. УССР. Об этом 24 ноября сообщила радиостанция LBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Опрос, проведённый Управлением национальной статистики, наглядно показал, что около половины беженцев из б. УССР при переезде в Великобританию столкнулись с трудностями при попытках арендовать жильё. Местные власти предпринимали попытки уговорить принимающие семьи продлить срок пребывания беженцев сверх оговорённых программой шести месяцев, предлагая им повышенную финансовую поддержку. Однако принимающие стороны в большинстве своём отказались, пояснив, что «им нужен перерыв после лишений в течение последних месяцев».

Решающим фактором изменения отношения к беженцам стал рост стоимости жизни. Вице-председатель Сети районных советов Великобритании Бриджит Смит предположила также, что отказы предоставить жильё могут быть связаны с предстоящими рождественскими праздниками, на которые традиционно собираются все друзья и родственники.

«Если вы предоставляете место в своем доме для размещения людей на шесть месяцев, а обычно вся ваша семья приезжает на Рождество, занимая все кровати и пространство в вашем доме, то это просто усложняет решение продолжить (приём беженцев)», — пояснила Смит.

При этом беженцы рассказывают, что при попытках найти жильё самостоятельно, потенциальные арендодатели сразу сворачивают разговор, как только слышат упоминание о беженцах. Ситуацию не спасает даже наличие поручителей из числа британцев, у которых беженцы проживали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании, обещавшие оказаться помощь беженцам с территории б. УССР, не смогли в полной мере выполнить свои обязательства.