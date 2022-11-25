Сеул, 25 ноября, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи может разогнать общенациональную забастовку дальнобойщиков, поскольку она «незаконна и неприемлема», написал в социальных сетях южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

Глава государства считает, что протестующие «взяли в заложники» национальную сеть поставок в условиях экономического кризиса. В забастовке принимают участие несколько тысяч водителей, объединенных в профсоюз.

Возникающий сбой в поставках может стать основанием для подписания приказа, который заставит дальнобойщиков возобновить свою работу. Нарушителям может грозить лишение свободы на срок до трех лет или штраф в размере до 30 млн вон ($22,5 тыс.).

Если власти решатся на такой шаг, то это будет первый подобный приказ в истории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября агентство Reuters написало о том, что власти США ведут переговоры по предотвращению забастовки работников железнодорожной отрасли, которая может нанести серьезный удар по экономической системе страны.

Читайте также: Белый дом ведет переговоры по предотвращению забастовки железнодорожников