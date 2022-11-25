Причины пожара, жертвами которого стали десять человек в Китае, устанавливаются

Пекин, , 04:17 — REGNUM Десять человек стали жертвами пожара в китайском городе Урумчи. Об этом 24 ноября сообщает China News.

Пожар Dave Hogg

Возгорание произошло в 19:49 по местному времени в многоэтажном жилом доме в общине района Тяньшань города Урумчи. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пожар начался на 15-м этаже многоэтажного дома, при этом огонь распространился до 17-го этажа, задымление наблюдалось на 21-м этаже.

Пожар был полностью ликвидирован в 22:35 по местному времени. В результате пожара погибли десять человек, ещё девять были госпитализированы с повреждением органов дыхания продуктами горения.

Как удалось предварительно установить, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в электрощите в одной из комнат. Обстоятельства возникновения возгорания изучаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 38 погибших в результате пожара на заводе в центральной части Китая.

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