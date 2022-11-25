Конгресс Перу вновь отклонил просьбу премьер-министра Торреса о вотуме доверия правительству

Лима, , 04:13 — REGNUM Конгресс Перу, в котором большинство составляет оппозиция, отклонил просьбу премьер-министра страны Анибала Торреса о проведении вотума доверия правительству, заявил журналистом спикер законодательного органа Хосе Уильямс Сапата.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Парламентарий пояснил, что условия для проведения подобного голосования пока не соблюдены. 9 ноября Конгресс Перу так же отказался проводить вотум доверия правительству в рамках соответствующего обращения Торреса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября перуанский парламент разрешил президенту республики Педро Кастильо совершить поездку в Чили, одновременно отказав ему в посещении Мексики. Свой запрет законодатели объяснили политическим кризисом в Перу, требующим присутствия главы государства на родине.

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