Лима, 25 ноября, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Конгресс Перу, в котором большинство составляет оппозиция, отклонил просьбу премьер-министра страны Анибала Торреса о проведении вотума доверия правительству, заявил журналистам спикер законодательного органа Хосе Уильямс Сапата.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Парламентарий пояснил, что условия для проведения подобного голосования пока не соблюдены. 9 ноября Конгресс Перу также отказался проводить вотум доверия правительству в рамках соответствующего обращения Торреса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября перуанский парламент разрешил президенту республики Педро Кастильо совершить поездку в Чили, одновременно отказав ему в посещении Мексики. Свой запрет законодатели объяснили политическим кризисом в Перу, требующим присутствия главы государства на родине.