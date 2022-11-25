Аналитик Васильев допустил рост курса доллара до 70 рублей

Москва, , 03:57 — REGNUM Экономический спад, который может произойти на фоне ухудшения геополитической обстановки, способен спровоцировать укрепление американского доллара, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом эксперт заявил агентству «Прайм». Он отметил, что некоторые специалисты прогнозируют приход глобальной рецессии, которая будет сопровождаться высокой инфляцией и быстрым подъемом учетных ставок по всему миру, а также карантинами в Китае.

Васильев полагает, что такая ситуация сделает американскую валюту более предпочтительной среди инвесторов. Аналитик также выразил предположение, что подобные процессы могут привести к падению цен на энергоресурсы и ослаблению курса российской валюты до 70 рублей за доллар США.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября при открытии торгов на Московской бирже курс американского доллара вырос к рублю на 17,25 копейки и достиг 60,87 рубля Позже стоимость валюты США упала до 60,36 рубля.

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