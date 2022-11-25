Москва, 25 ноября, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Экономический спад, который может произойти на фоне ухудшения геополитической обстановки, способен спровоцировать укрепление американского доллара, считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Об этом эксперт заявил агентству «Прайм». Он отметил, что некоторые специалисты прогнозируют приход глобальной рецессии, которая будет сопровождаться высокой инфляцией и быстрым подъемом учетных ставок по всему миру, а также карантинами в Китае.

Васильев полагает, что такая ситуация сделает американскую валюту более предпочтительной среди инвесторов. Аналитик также выразил предположение, что подобные процессы могут привести к падению цен на энергоресурсы и ослаблению курса российской валюты до 70 рублей за доллар США.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября при открытии торгов на Московской бирже курс американского доллара вырос к рублю на 17,25 копейки и достиг 60,87 рубля. Позже стоимость валюты США упала до 60,36 рубля.

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