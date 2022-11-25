В США полиция попросила использовать роботов для убийства преступников

Сан-Франциско, США, , 03:51 — REGNUM Разрешения вооружать используемых в правоохранительных органах роботов для убийства преступников попросила полиция Сан-Франциско. Об этом 24 ноября сообщили в издании Mission Local.

Боевой робот U.S. Marine Corps

Департамент полиции города (SFPD) направил в Наблюдательный совет Сан-Франциско обращение, в котором правоохранители просят разрешить использование роботов для убийства преступников, представляющих опасность для жизни и здоровья окружающих.

Речь идёт о гусеничных роботах, которых используют для разминирования объектов. У таких роботов есть специальное крепление для дробовика, стреляющего холостым патроном. На сегодняшний день у SFPD состоят на вооружении 17 роботов, из них 12 полностью функциональны.

Идея полиции вызвала много критики со стороны юристов в области гражданского и уголовного права. У адвокатов есть опасения, что вооружённые роботы будут представлять опасность для граждан и могут спровоцировать случаи массовых казней «без суда и следствия». В свою очередь, полицейские возражают, что робот — по сути дрон, которым управляет человек и решения принимает не робот, а человек-оператор.

Первая редакция документа была отклонена Наблюдательным советом. Вторая будет рассмотрена 29 ноября.