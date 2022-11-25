Берлин, 25 ноября, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Иск с требованием раскрыть компании, участвовавшие в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», не стал отклонять конституционный суд ФРГ. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 24 ноября на сайте фонда «Защита климата и окружающей среды MV».

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В заявлении фонда отмечается, что в связи с решением суда, фонду придётся назвать многие компании из федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, несмотря на то, что все компании действовали в рамках закона. Все компании доверяли региональному парламенту в вопросе защиты их от санкций США.

В организации констатировали, что фирмы из-за решения суда могут столкнуться с «публичными нападками и экономическими сложностями».

Иск с требованием раскрыть компании, принимавшие участие в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», был подан ранее германскими изданиями Bild и Die Welt в отношении фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Оба издания относятся к медиаконцерну Axel Springer.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в Польше отменил решение Управления по охране конкуренции и потребителей Польши от 2020 года о штрафе Газпрома за строительство «Северного потока — 2».