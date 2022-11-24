Тегусигальпа, 25 ноября, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Чрезвычайное положение в сфере национальной безопасности объявлено в Гондурасе президентом страны Ксиомарой Кастро на фоне усиления активности со стороны преступных группировок, сообщается на сайте главы государства.

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Одновременно с этим задействован план по борьбе с бандами. Такие решения были приняты после многочисленных обращений граждан о случаях вымогательства. Группировки, против которых начата новая кампания властей, также занимаются похищением людей и незаконным оборотом наркотиков.

Введенный режим позволяет правоохранительным органам задействовать 20 тысяч полицейских агентов, ввести новую систему контроля на дорогах и принять меры против отмывания денег.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября президент Сальвадора Найиб Букеле пообещал гражданам усилить безопасность вокруг крупных городов республики для борьбы с уличными бандами, усиливающими свою активность.