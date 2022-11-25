Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с угоном автомобиля в Чикаго

Чикаго, США, , 02:11 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием угнанного автомобиля Dodge Charger произошло в американском городе Чикаго, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, сообщил журналистам представитель городской полиции Дэвид Браун.

После аварии Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания

Еще восемь человек, в том числе двое детей, получили травмы и были госпитализированы. Их жизни вне опасности. В полиции уточнили, что Dodge Charger был угнан 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в городе Хингем в американском штате Массачусетс внедорожник врезался в витрину магазина Apple Store. В результате случившегося погиб один человек. Еще шестеро человек пострадали.

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