В Чикаго два человека погибли в аварии с угоном автомобиля
Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с угоном автомобиля в Чикаго
Чикаго, США,
25 ноября 2022, 02:11 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием угнанного автомобиля Dodge Charger произошло в американском городе Чикаго, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, сообщил журналистам представитель городской полиции Дэвид Браун.
После аварии
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
Еще восемь человек, в том числе двое детей, получили травмы и были госпитализированы. Их жизни вне опасности. В полиции уточнили, что Dodge Charger был угнан 24 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в городе Хингем в американском штате Массачусетс внедорожник врезался в витрину магазина Apple Store. В результате случившегося погиб один человек. Еще шестеро человек пострадали.
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История вопроса
ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.