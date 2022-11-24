Чикаго, США, 25 ноября, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием угнанного автомобиля Dodge Charger произошло в американском городе Чикаго, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, сообщил журналистам представитель городской полиции Дэвид Браун.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После аварии

Ещё восемь человек, в том числе двое детей, получили травмы и были госпитализированы. Их жизни вне опасности. В полиции уточнили, что Dodge Charger был угнан 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в городе Хингем в американском штате Массачусетс внедорожник врезался в витрину магазина Apple Store. В результате случившегося погиб один человек. Еще шестеро человек пострадали.