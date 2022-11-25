В Twitter будут восстановлены все заблокированные аккаунты

Сан-Франциско, США, , 01:46 — REGNUM Американский бизнесмен и владелец компании Twitter Илон Маск Объявил о восстановлении аккаунтов заблокированных пользователей в социальной сети. Соответствующее заявление Маск сделал 24 ноября на своей странице в Twitter.

Илон Маск Trevor cokley

Маск организовал опрос у себя на странице в Twitter. Пользователям предлагалось ответить на вопрос, нужно ли: «предложить всеобщую амнистию заблокированным аккаунтам при условии, что они не нарушали закон и не участвовали в запредельном спаме». В опросе приняли участие около трёх миллионов человек. Поддержали «амнистию» 72,4% проголосовавших, против высказались 27,6%.

«Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа — глас божий)», — прокомментировал Маск результат опроса.

На основе похожего опроса Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск обнаружил в головном офисе Twitter сюрприз в шкафу.

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