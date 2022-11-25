При перестрелке в Оклахоме пострадал помощник шерифа
Помощник шерифа пострадал и еще один человек погиб при перестрелке в американском штате Оклахома
Оклахома-сити, США,
25 ноября 2022, 01:26 — REGNUM По меньшей мере один человек в результате перестрелки 24 ноября на северо-западе американского штата Оклахома, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на бюро расследований региона (OSBI).
Инцидент произошел в городе Буффало. Погибшим является 30-летний мужчина, который попытался проникнуть в офис шерифа с ружьем в руках и открыл огонь по правоохранителям.
При перестрелке был ранен помощник шерифа. Преступник был уничтожен ответным огнем. Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние стабильно.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в результате стрельбы в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) пострадали четверо школьников.
Читайте также: При стрельбе в Филадельфии пострадали четверо подростков
История вопроса
Право на владение оружием в США считается одной из фундаментальных гражданских свобод. Оно гарантируется второй поправкой к Конституции США, входящей в так называемый Билль о правах, принятый в 1791 году. Предполагается, что оружие нужно гражданам для самообороны.
Граждане США могут владеть практически любыми видами вооружений, кроме оружия массового поражения, крупнокалиберной артиллерии, некоторых видов ракет и оружия, не обнаруживаемого металлодетекторами. Американское законодательство в этом вопросе самое либеральное в мире.
Законодательство о приобретении оружия своё в каждом штате. Различия касаются порядка приобретения оружия и возможности или невозможности открытого его ношения. В одних штатах оружие продаётся свободно, в других нужно получать разрешение в заявительном порядке, в третьих – в разрешении могут отказать в некоторых оговоренных в законе случаях. Ограничение по возрасту – от 18 до 21 года в зависимости от штата и вида оружия. Иностранные граждане, имеющие право постоянного проживания в США, могут владеть оружием на общих основаниях.
По статистике во владении граждан США имеются около 230 миллионов единиц ручного огнестрельного оружия, то есть, в среднем по четыре единицы на семью. Около 2,8 миллиона человек являются членами Национальной стрелковой ассоциации (NRA), которая связана с производителями оружия и стоит на страже права на владение им.
По опросам, которые обычно проводятся после громких преступлений с применением оружия, около половины американцев выступают за ужесточение законодательства об оружии. Но статистика по разным штатам показывает, что корреляции между более жёстким законодательством и меньшим количеством преступлений с его применением нет. Даже полиция поддерживает мнение, что наличие у граждан огнестрельного оружия во многих случаях помогает предотвращать преступления.