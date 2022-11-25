Помощник шерифа пострадал и еще один человек погиб при перестрелке в американском штате Оклахома

Оклахома-сити, США, , 01:26 — REGNUM По меньшей мере один человек в результате перестрелки 24 ноября на северо-западе американского штата Оклахома, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на бюро расследований региона (OSBI).

Стрельба Alexas_Fotos

Инцидент произошел в городе Буффало. Погибшим является 30-летний мужчина, который попытался проникнуть в офис шерифа с ружьем в руках и открыл огонь по правоохранителям.

При перестрелке был ранен помощник шерифа. Преступник был уничтожен ответным огнем. Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние стабильно.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в результате стрельбы в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) пострадали четверо школьников.

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