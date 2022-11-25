Москва, 25 ноября 2022, 01:17 — REGNUM Один человек был ранен при стрельбе на севере Москвы. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.
Информация об инциденте поступила в полицию в 18:48 мск. По предварительным данным, на улице Солнечногорской неизвестный злоумышленник выстрелил несколько раз в мужчину из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями в одну из московских больниц. По горячим следам сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в стрельбе, мужчина 1977 года рождения. Задержанный был доставлен в ОМВД для дальнейших разбирательств.
Ранее ИА REGNUM сообщало о жителе Крымска в Краснодарском крае, который устроил стрельбу на улице, убил троих человек и тяжело ранил ещё одного.
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