Минобороны России: два Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Москва, , 01:07 — REGNUM Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ту-160 Иван Шилов © ИА REGNUM

Полет длился 13 часов. Их сопровождали истребители МиГ-31 объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота РФ.

В ведомстве отметили, что во время полета была проведена дозаправка самолетов топливом в воздухе. В Минобороны напомнили, что такие полеты дальней авиации регулярно проводятся над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В сообщении также подчеркивается, что все полеты российских Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными нормами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября издание Euractiv написало о том, что Россия и НАТО договорились по поводу соблюдения осторожности в акватории Черного моря.

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