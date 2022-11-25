По городу Донецку киевскими боевиками выпущено четыре снаряда калибром 155 мм

Донецк, , 00:50 — REGNUM Киевские боевики обстреляли город Донецк в ДНР. Об этом 25 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрел со стороны киевских боевиков был зарегистрирован в 22:50 мск 24 ноября. Стрельба велась из населённого пункта Красногоровка по Кировскому району города Донецка. ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 мм.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Киевского района Донецка снарядами натовского калибра.

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