Журнал Spectator: Китай заставил США отговорить Польшу от поставок Киеву истребителей МиГ-29

Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Власти США еще в марте убедили правительство Польши не поставлять киевскому режиму истребители МиГ-29 советского производства, сообщил британский журнал The Spectator со ссылкой на свои источники.

Истребитель МиГ-29 Mil.ru

По утверждению журналистов, на такой шаг американская администрация пошла по требованию Китая. Журналисты отмечают, что в начале специальной военной операции на территории бывш. УССР США выступали за передачу Киеву таких боевых машин, которыми владела Польша.

Однако свою позицию Вашингтон поменял после неоднократных призывов Пекина. Кроме того, как подчеркивают в Spectator, на решение США повлияло аналогичное мнение и ряда бывших лидеров некоторых стран ЕС.

Журналисты добавили, что взамен на уступки со стороны Вашингтона Китай якобы пообещал американскому руководству убедить Россию не применять ядерное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая портал Onet написал, что Польша передала киевскому режиму запчасти и вооружение для истребителей МиГ-29 вместо непосредственно самолетов.

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