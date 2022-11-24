Кишинёв, 24 ноября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. В рамках своего визита в Кишинёв грузинский министр иностранных дел Илья Дарчиашвили провёл встречу с президентом Молдавии Майей Санду, сообщает 24 ноября пресс-служба МИД Грузии.

Iulian Burcescu Майя Санду

Стороны приветствовали «историческое решение Европейской комиссии, которое полностью вывело процесс европейской интеграции Молдавии и Грузии на новый этап». Была еще раз подчеркнута важность формата ассоциированного трио для эффективного достижения будущих целей.

Напомним, так называемое ассоциированное трио, созданное в 2021 году, представляет собой трёхсторонний формат министерств иностранных дел Грузии, Молдавии и бывш. УССР, предназначенный, прежде всего, для координации действий по вступлению этих стран в Европейский союз.