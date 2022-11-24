В США «рекордные» 50,54 млн птиц были уничтожены на фоне вспышки птичьего гриппа

Вашингтон, , 23:47 — REGNUM В США в результате птичьего гриппа в этом году были уничтожены 50,54 миллиона птиц, что стало самой смертоносной вспышкой в истории страны, сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Птичий грипп

Отмечается, что масштабная смертность цыплят, индеек и других птиц является самой серьезной катастрофой в области здравоохранения животных в США. При этом данные 2022 года побили предыдущий рекорд в 50,5 миллионов птиц времен вспышки птичьего гриппа 2015 года.

Напомним, что многие птицы умирают после заражения. При этом фермеры могут выбраковать до миллиона птиц на птицефермах по откладыванию яиц для борьбы с распространением болезни после того, как у одной птицы обнаруживается заражение.