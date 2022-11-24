Москва, 24 ноября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Поставки вооружения, военной и специальной техники в войска идут в соответствии с ранее утверждёнными графиками, заявил 24 ноября в эфире телеканала «Россия-24» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Графики поставок на ближайший период — «помесячные», уточнил министр.

При возникновении сложностей с поставками подключается военно-промышленная комиссия и профильные институты, отметил Мантуров.

Для ускорения поставок часть заказов, в том числе по производству экипировки, были выполнены частными предприятиями, добавил министр.

Как сообщалось ранее, 24 ноября на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить количество и повысить качество поставляемой в ВС военной техники.