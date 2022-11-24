Дамаск, , 23:40 — REGNUM Террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят удары с беспилотников по силам Сирийской Арабской армии, говорится в заявлении заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Егорова.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что боевики «планируют нанесение ударов по позициям сирийских правительственных сил с использованием беспилотных летательных аппаратов» в Идлибской зоне деэскалации — в районе населённых пунктов Кбана, Фатира, Эль-Бара, Дейр-Сунболь и Сармада.

Этой атаки следует ожидать в течение ближайших двух суток. Террористы хотят, отметил Егоров, сковать действия правительственных войск, они пытаются сохранять напряжённость на линии боевого соприкосновения.

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