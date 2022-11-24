Берлин, , 23:27 — REGNUM Экс-канцлер Германии Ангела Меркель летом 2021 года пыталась добиться создания европейского «отдельного формата дискуссии с Владимиром Путиным», но ей это не удалось, рассказала Меркель 24 ноября в интервью Spiegel.

Ангела Меркель Liberoquotidiano.it

Это предложение поддерживал и президент Франции Эммануэль Макрон, однако «кое-кто возражал», а у Меркель уже «не было сил провести свою линию», поскольку все знали, что вскоре она уйдет в отставку, отметила экс-канцлер.

При этом Меркель заявила, что не жалеет о решении более не претендовать на пост канцлера Германии, поскольку считает, что нужны были новые подходы во внешней политике.

По словам Меркель, в отношениях с Россией по разным вопросам мировой политики, от Приднестровья и Абхазии до Сирии и Ливии, она «снова и снова пробовала новые подходы», но успеха они не имели.