В ЕС выразили сожаление из-за российского закона о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии

Брюссель, , 23:17 — REGNUM Евросоюз сожалеет по поводу принятых в России новых «репрессивных мер», касающихся законодательных инициатив в отношении иностранных агентов и пропаганды гомосексуализма. Соответствующее заявление опубликовала 24 ноября внешнеполитическая служба ЕС.

В заявлении говорится о том, что новые российские законодательные инициативы «подпитывают гомофобию и способствуют дальнейшему усилению тяжёлого давления в отношении любого критического и альтернативного дискурса», касающегося российской спецоперации на территории б. УССР, которую ЕС «продолжает осуждать самыми сильными политическими средствами».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 ноября, Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о штрафах за пропаганду гомосексуализма, педофилии и смены пола. Законопроект предполагает существенное расширение статьи 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Штрафы за пропаганду гомосексуализма составят до 400 тыс рублей для физических и до 5 млн рублей для юридических лиц, за пропаганду педофилии — до 800 тыс и до 10 млн соответственно.

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