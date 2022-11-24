Евросоюз исключит российский газ из совместных закупок
Страны Евросоюза договорились исключить российский газ из совместных закупок
Брюссель,
24 ноября 2022, 23:06 — REGNUM Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, сообщили 24 ноября в Еврокомиссии.
Газовый вентиль
Gazprom.ru
Ранее министр промышленности и торговли Чехи Йозеф Сикела заявил, что министры энергетики стран ЕС предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа для зимы 2023–2024 годов.
В октябре 2022 года в Еврокомиссии предложили совместно закупать 13,5 млрд кубометров газа для заполнения хранилищ зимой 2023–2024 годов (около 15% об общей потребности).
Авторы этой идеи предполагают, что совместные крупные закупки позволят снизить оптовые цены, а также снимут проблему конкуренции за газ между странами, входящими в ЕС.
История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.