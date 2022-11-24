Страны Евросоюза договорились исключить российский газ из совместных закупок

Брюссель, , 23:06 — REGNUM Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, сообщили 24 ноября в Еврокомиссии.

Газовый вентиль Gazprom.ru

Ранее министр промышленности и торговли Чехи Йозеф Сикела заявил, что министры энергетики стран ЕС предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа для зимы 2023–2024 годов.

В октябре 2022 года в Еврокомиссии предложили совместно закупать 13,5 млрд кубометров газа для заполнения хранилищ зимой 2023–2024 годов (около 15% об общей потребности).

Авторы этой идеи предполагают, что совместные крупные закупки позволят снизить оптовые цены, а также снимут проблему конкуренции за газ между странами, входящими в ЕС.