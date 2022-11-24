Лондон, 24 ноября, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Заветировать кандидатуру Бена Уоллеса, возглавляющего британское минобороны, на должность генсека НАТО может французский президент Эммануэль Макрон, пишет 24 ноября Daily Express.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

Такие подозрения возникают, отмечает автор статьи, поскольку власти Франции не хотят видеть в руководстве НАТО ни британцев, ни турок. Зная об этом, в Британии Макрона уже заклеймили англофобом.

Один из британских депутатов Дэвид Джонс выразил мнение, что главой НАТО должен стать представитель той страны, которая в военном отношении является сильной, мощной.