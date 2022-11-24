Братислава, 24 ноября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию возобновлены, сообщает 24 ноября ЧТК.

Transneft.ru «Транснефть – Дружба»

Как пояснила пресс-секретарь компании «Меро» (оператор нефтепроводов в Чехии) Барбора Путцова, поставка нефти была остановлена ненадолго.

Напомним, по «Дружбе» российская нефть, поступающая в Словакию через территорию б. УССР, в связи с перебоями электроснабжения временно не подавалась 24 ноября.

Перебои электроснабжения объясняются тем, что ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам на территории б. УССР в рамках спецоперации.