Киев, , 22:37 — REGNUM Власти Киева рассматривают возможность вывезти «в пригороды» детские дома и дома престарелых, заявил 24 ноября мэр города Виталий Кличко.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

Также Кличко отметил, что те из жителей, у которых есть дачи или загородные дома с автономным отоплением, должны рассмотреть вариант временного переезда.

При этом мэр Киева призвал не называть такие действия «эвакуацией».

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам в ряде регионов. В некоторых областях было полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствовало отопление.

Сообщалось также об отключении от энергосистемы Хмельницкой, Южно-Украинской и Ровенской АЭС из-за экстремального падения уровня потребления. Восстановительные работы на объектах начались вечером 23 ноября.