Киев, 24 ноября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Власти Киева рассматривают возможность вывезти «в пригороды» детские дома и дома престарелых, заявил 24 ноября мэр города Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Также Кличко отметил, что те из жителей, у которых есть дачи или загородные дома с автономным отоплением, должны рассмотреть вариант временного переезда.

При этом мэр Киева призвал не называть такие действия «эвакуацией».

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам в ряде регионов. В некоторых областях было полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствовало отопление.

Сообщалось также об отключении от энергосистемы Хмельницкой, Ровенской АЭС и ЮУАЭС из-за экстремального падения уровня потребления. Восстановительные работы на объектах начались вечером 23 ноября.