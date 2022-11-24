Киев, 24 ноября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт считает, что предложение польских властей о передаче Киеву ЗРК Patriot может быть обсуждено, такое заявление она сделала 24 ноября.

Patriot

Patriot — часть комплексной противовоздушной обороны НАТО, и их использование за пределами территории стран альянса нуждается в согласовании, отметила она.

23 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия могла бы передать расположенные на её территории американские зенитные ракетные комплексы Patriot не Варшаве, как предполагалось, а Киеву.

Комплексы можно разместить на западной границе территории б. УССР, это «повысит безопасность на восточной границе» Польши и НАТО, сказал Блащак.