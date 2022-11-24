Тбилиси, 24 ноября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Грузинское общественное движение «Сила народа» обвинило неправительственные организации Грузии в том, что они находятся на полном содержании посольства США в Тбилиси и, по сути, являются американской агентурой в стране, сообщает 24 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В обращении «Силы народа» говорится, что несколько дней назад грузинские НПО попросили председателя Европейского совета Шарля Мишеля призвать президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать главу оппозиционного телеканала Нику Гварамию.

«Общественности хорошо известно, что «элитные» агентства являются ресурсом посольства. Посольство платит деньги этим гостям, и соответственно оно заказывает музыку… Они хотят оформить дело так, чтобы Зурабишвили не смогла отказать президенту Европейского совета и поэтому помиловала Гварамию. Особую тревогу вызывает тот факт, что американцы осуществляют почти все действия против грузинского правительства с использованием европейских структур. Именно через европейские структуры они создали ажиотаж в июне, который, по их мнению, должен был закончиться сменой правительства, а также подняли вопрос о введении санкций против Бидзины Иванишвили, а также о помиловании Гварамии», — говорится в обращении.

«Сила народа» считает, что американское посольство всячески поддерживает оппозиционные грузинские телеканалы. Они являются главным источником лжи и радикализма.

«Ложь и радикализм — единственное оружие, с помощью которого посольство может заменить «Грузинскую мечту» своими агентами. Поэтому неудивительно, что оно особенно заботится об этих ресурсах и защищает их. Мы все видим, что «Мтавари архи», «TV Пирвели» и даже совершенно не имеющая рейтинга «Формула» пользуются особым вниманием посла, и она почти исключительно посещает эти телеканалы. В условиях более или менее объективного освещения событий в СМИ и снижения радикализации «Грузинская мечта» будет укреплена настолько, что «американская мечта» о создании агентократии в Грузии может остаться нереализованной. Естественно, посольство не должно этого допустить, и они думают, что, помиловав Гварамию, они придадут новый импульс лжи и радикализму», — говорится в обращении.

По мнению «Силы народа», американское посольство при помощи НПО и грузинского омбудсмена активно работает над освобождением Саакашвили. Но пока они боятся общественного мнения и не решаются публично говорить об освобождении бывшего президента.

Напомним, что «Сила народа» была организована депутатами грузинского парламента, вышедшими из состава правящей партии «Грузинская мечта».