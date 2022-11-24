Киев, 24 ноября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. В ближайшее время свет в Киеве будет подаваться на два-три часа в сутки, заявил 24 ноября глава энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Ситуация будет таковой до момента, когда атомные и тепловые электростанции на территории б. УССР увеличат объемы производства электроэнергии, добавил он.

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам в ряде регионов. В некоторых областях было полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствовало отопление.

Сообщалось также о полном отключении от энергосистемы Хмельницкой, Южно-Украинской и Ровенской АЭС из-за резкого падения уровня потребления. Восстановительные работы начались вечером 23 ноября.