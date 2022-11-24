Киев, 24 ноября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Еврокомиссия призывает страны Евросоюза в массовом порядке направлять в Киев оборудование для восстановления энергосистемы, заявила 24 ноября комиссар по энергетике Кадри Симсон.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

Речь идет о высоковольтных трансформаторах и электрогенераторах.

Ранее в киевском министерстве энергетики заявили о проведении переговоров с коллегами из США и ЕС. И те, и другие выразили готовность помогать Киеву, заявили в ведомстве.

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях было полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, также отсутствовало отопление.

Позже сообщалось о полном отключении от энергосистемы Хмельницкой, Южно-Украинской и Ровенской АЭС из-за резкого падения уровня потребления. Восстановительные работы на указанных объектах начались вечером 23 ноября.