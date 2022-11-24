Москва, , 21:56 — REGNUM Видеозапись возвращения из бандеровского плена 50 российских военных опубликовала 24 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На вопрос, «как ощущения», освобождённые ответили, что очень рады, счастливы. Они поблагодарили за помощь в возвращении домой.

В плену кому-то отказывали в медицинской помощи, кто-то сказал, что самое тяжёлое было переносить холод, потому что пленных держали на морозе.

Освобождённых посадили в автобус, они смогли позвонить домой по мобильникам.

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